Це остання зима, коли Росія зможе чинити газовий тиск на ЄС, - Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко впевнений, що майбутня зима стане останньою, коли Росія зможе застосовувати газовий шантаж щодо країн Європейського Союзу.

Таку думку він висловив у вівторок у Брюсселі перед початком участі у неформальному ланчі з міністрами енергетики країн ЄС, що відбудеться на полях позачергового засідання Ради ЄС з питань енергетики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Головна мета - припинити отримувати газ із Росії. Я думаю, що це остання зима, коли Росія зможе чинити тиск на ЄС, використовуючи газ. Я в цьому впевнений. Звісно, потрібен час, щоб диверсифікувати постачання, і, звісно, є низка питань. Але те, що ми бачимо, і те, з чим ми вже зіткнулися, це досяжна мета, і ми зможемо цього досягти разом", - заявив він.

Український міністр наголосив на важливості позбутися залежності постачання російського газу "якнайшвидше". Будь-яке рішення має бути ухвалено швидко - ми не маємо часу на роздуми. Інше важливе питання - це солідарність у ЄС. Головна мета для росіян - розділити нас, спробувати впливати на окремі країни. Ми знаємо, що наше головне завдання - бути солідарними, бути єдиними у ЄС. І Україна - це важлива частина цього. Завдяки цій солідарності ми переможемо у цій війні, ми переможемо у цій енергетичній війні з Росією", - переконаний Галущенко.

На думку глави енергетичного відомства, ЄС і Україна стоять перед обличчям "найважчої за останні десятиліття енергетичної кризи". При цьому він послався на "багаторазовий досвід України, коли Росія припиняла постачання газу посеред зими, але ми змогли це пережити". "Я хочу поділитися цим досвідом", - сказав він.

Галущенко також нагадав, що Росія розпочала енергетичну війну ще до того, як розпочалося безпосередньо вторгнення Росії в Україну.

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"Восени минулого року вони вже почали знижувати обсяги газу, що постачається через українську газотранспортну систему. Ми бачили поступове зниження з 70 до 60, потім до 40. Але в перший день війни вони збільшили обсяг до максимального рівня 109. І я думаю, що те, що вони намагаються показати, що, мовляв, "це війна, але не хвилюйтеся, у вас газ буде". Але коли вони побачили, що це не працює, оскільки всі країни були єдиними у підтримці України, вони знову знизили обсяги", - зазначив міністр у своїх висновках.

Він назвав "важливими" домовленості, досягнуті у вівторок у Брюсселі, знизити країнами-членами ЄС споживання газу на 15%. "Рішення знизити споживання газу дуже важливе. Це те, з чим ми зіткнулися до того, як розпочалася війна. Санкції працюють. Те, що ми бачимо нині, так це спроби Росії маніпулювати цим питанням, стверджуючи, що санкції не є ефективними. Але це не правда. Нам потрібні санкції, і рівень санкцій має бути збільшений", - упевнений Галущенко.

Міністр також розповів, що Україна вже може експортувати до ЄС електрику до 1.5 гігават, що "дасть змогу ЄС не купувати до 5 млрд кубометрів російського газу".