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По Затоці росіяни гатили з 13 літаків, - Повітряні сили

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затока
РФ завдала ударів по Одеській області в районі Затоки у вівторок вранці з 13 літаків.

Про це повідомив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, те, що сталося сьогодні рано-вранці, спочатку було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків - аеродром Ахтубінськ. Близько півп'ятої були трьома цими літаками завдані удари ракетами Х-59, вилетіло 5 ракет переважно до Одеської області, район Затоки та інші місця", - сказав Ігнат на брифінгу.

За його словами, за півгодини одразу 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще 8 ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.

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"Вже в районі 5 години ранку, за півгодини одразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування - на півночі від України, аеродром Шайківка, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря, і звідти також завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, району Затоки, де знаходиться всім відомий міст", - розповів Ігнат.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    НАТО-припиніть срацца перед лапатнікамі та дайте Україні далекобійні ракети з дозволом бити по території ванючєго сванарніка...
  • VOLVO XC 70
    ЗАДАМ ВЕСЬМА НЕПРИЯТНЫЙ ВОПРОС ---ВОТ ТЕ САМОЛЕТЫ ОТ КОТОРЫХ НЕТ СПАСУ
    СПАСИБО СКАЖИТЕ ПОКОЙНОМУ КРАВЧУКЕ И пока еще живому--КУЧМЕ И ИХ ПОДСТИЛОЧНОСТИ В МАСАНДЛРОВСКИХ и ДАГОМЫССКИХ-Сочинских СОГЛАШЕНИЯХ + бонусом Будапештсткая промокашка какашка за ДЕШОВЫЙ ***** ГАЗ!!! они отдали 12 стратегических самолетов ТУ последний зашел в декабре 2000 года и несколько ЭШЕЛОНОВ РАКЕТ КАЛИБР И СЕРИИ Х РАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ... ЧТО БЫЛИ У НАС НА СКЛАДАХ.. Зонтиком прикрываемся и вспоминиаем ДЕШОВЫЙ ГАЗ И НЕ СКУГЛЫМ НЕ СКЫГЛЫМ ГАЗ ТО БЫЛ ДЕШОВЫЙ.... поставьте зеркало и увидите кто виноват и что НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ...
  • Сергей Капитула
    Які нахрен коридори?Краіну треба спасати ,а не зерно.Вони ж готують висадку,лупят по Затоці ,горпуни шукають знищить,а з зерновозами завезуть нам Троянского коня.І все гудбай Одесса,зато зерно перевезем накормим світ,який на нас ложить великий.....
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