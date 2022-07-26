По Затоці росіяни гатили з 13 літаків, - Повітряні сили

РФ завдала ударів по Одеській області в районі Затоки у вівторок вранці з 13 літаків.

Про це повідомив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, те, що сталося сьогодні рано-вранці, спочатку було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків - аеродром Ахтубінськ. Близько півп'ятої були трьома цими літаками завдані удари ракетами Х-59, вилетіло 5 ракет переважно до Одеської області, район Затоки та інші місця", - сказав Ігнат на брифінгу.

За його словами, за півгодини одразу 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще 8 ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.

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"Вже в районі 5 години ранку, за півгодини одразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування - на півночі від України, аеродром Шайківка, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря, і звідти також завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, району Затоки, де знаходиться всім відомий міст", - розповів Ігнат.