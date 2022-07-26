З трьома ймовірними корегувальниками вогню окупантів працюють правоохоронці у Миколаєві, - Кім

Станом на 26 липня у Миколаєві правоохоронці працюють з трьома ймовірними корегувальниками російської артилерії та ракетних ударів. Дані про них надали жителі міста.

Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Три людини ми зараз відпрацьовуємо. Інших перевіряємо. Багато інформації. Люди відмовляються від грошей, просто допомагають. Частина з цієї інформації корисна, ми працюємо з цим", - зазначив глава ОВА.

Окрім цього, Кім сказав, що після активної фази збору врожаю з полів Миколаївщини обласний центр закриють на два дні. Це зроблять для виявлення колаборантів.

"Це буде через тиждень-два, після того, як закінчиться активна фаза зі збору врожаю, для того, щоб не заважати нашим фермерам. І після того ми відпрацюємо, потренуємося разом з поліцією, з військовими, з Нацгвардією щодо диверсійно-розвідувальних груп. Заодно відпрацюємо тих, хто погано ставиться до України", - додав він.

Як повідомлялося, Кім пообіцяв виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих коригувальників вогню у Миколаївській області.

Пізніше очільник ОВА заявив, що інформацію про ворожих коригувальників на Миколаївщині надали майже 100 людей.

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