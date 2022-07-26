Євросоюз продовжив санкції проти РФ через її агресію в Україні

Рада Європейського союзу 26 липня вирішила продовжити ще на пів року, до 31 січня 2023-го, санкції проти Росії, спрямовані на конкретні галузі економіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу європейської інституції.

"Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року на тлі неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України. Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології і товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші", - нагадують у Раді ЄС.

Нагадаємо, Європейський союз уперше ввів санкції проти РФ після окупації Криму і початку бойових дій на Донбасі в 2014 році. Відтоді їх постійно продовжували та розширювали.

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