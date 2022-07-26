Наслідки обстрілу Затоки на Одещині: "Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим". ВIДЕО

Вранці 26 липня російські окупаційні війська вдарили по Затоці в Одеській області. Унаслідок цього в курортному селищі було знищено будинки мирних жителів та бази відпочинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим. Дякуємо Путіну за "звільнення". "Звільнив" мене від усього. І не лише мене, а й моїх дітей та онуків".

На кадрах жінка на ім’я Валентина, яка була директоркою і власницею цієї бази, показала масштаб руйнувань.

Також жінка додала, що усе їхнє майно згоріло.

"Будиночок, склад, будиночок, будинок охорони", – перерахувала вона.

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Нагадаємо, 26 липня російські окупанти обстріляли з ракет курортну Затоку на Одещині. На черговий воєнний злочин окупантів відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у Затоці не було "ні баз, ні військ, люди просто жили", і пообіцяв, що всі причетні до цинічного удару понесуть відповідальність.