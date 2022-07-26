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Наслідки обстрілу Затоки на Одещині: "Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим". ВIДЕО

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Вранці 26 липня російські окупаційні війська вдарили по Затоці в Одеській області. Унаслідок цього в курортному селищі було знищено будинки мирних жителів та бази відпочинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим. Дякуємо Путіну за "звільнення". "Звільнив" мене від усього. І не лише мене, а й моїх дітей та онуків".

На кадрах жінка на ім’я Валентина, яка була директоркою і власницею цієї бази, показала масштаб руйнувань.

Також жінка додала, що усе їхнє майно згоріло.

"Будиночок, склад, будиночок, будинок охорони", – перерахувала вона.

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Нагадаємо, 26 липня російські окупанти обстріляли з ракет курортну Затоку на Одещині. На черговий воєнний злочин окупантів відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у Затоці не було "ні баз, ні військ, люди просто жили", і пообіцяв, що всі причетні до цинічного удару понесуть відповідальність.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Клован, об причетні понесли відповідальність, треба щоб агенти СБУ які спеціалізуються по "мокрим справам" знайшли пункт дислокації літаків,які бомбили Затоку,знайшли льотчиків та перерізали їм горлянки. А оскільки таких специфічних майстрів і близько нема,як немає і агентури СБУ на засрашкі,то балачки про відповідальність так і залишаться балачками. Теперішня СБУ може тільки кришувати та ділити. Захищати безпеку України вона неспроможна.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Всю патріотичну контррозвідку, яка служила вірно Україні, позвільняв такий обізнаний у військових справах президент та його вірний слуга дерьмак, тепер наша колишня розвідка, яка виконувала такі складні операції як по вагнерівцям, побоюється ще й кримінальних справ та никається по світах.
  • 133133
    изначально 73 % избирателей свято верили, что Порошенко обогатился в 82 раза.

    Они не могут умножить имеющиеся у Порошенко в 2013 году 1,6 миллиарда на 82 ?

    Или они не могут разделить имеющиеся у Порошенко 1,3 миллиарда в 2018 году на 82 ?

    Во всём мире люди верят в бред.

    В Германии в 1930-х годах люди верили в бред

    В Украине в 2019 году люди верили в бред

    В Кацапии в 2014-2022 годах люди верят в бред
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