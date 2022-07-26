У Чечні безробітних чоловіків змушують пояснювати, чому вони не воюють

У Чечні співробітники військкомату змушують чоловіків, які не працюють, заповнити анкети з поясненням, чому ті відмовляються працювати в силових структурах або служити у військах Міноборони Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кавказ.Реалии".

Відповідний аудіозапис розсилають мешканцям республіки. На аудіо жіночий голос говорить чеченською про необхідність "термінового заповнення анкети на безробітних чоловіків віком від 21 до 49 років". Стверджується, що кожен має пояснити свою відмову чи навпаки – заявити про готовність та розписатися на заздалегідь підготовлених бланках. Ті, хто має групу інвалідності, мають надати посвідчення. Для збору інформації було виділено термін – ранок 25 липня.

Наприкінці червня стало відомо про створення в Чечні чотирьох іменних батальйонів. Джерела "Кавказ.Реалии" в республіці розповіли, що силовиків перевели в нові батальйони, оскільки достатньо "добровольців" не знайшлося.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що нові чеченські батальйони були сформовані за рахунок співробітників поліції та Росгвардії – зроблено це нібито заради високого рівня професіоналізму підрозділів, а не через брак кадрів у республіці.

Як раніше писали "Кавказ.Реалии", глава Чечні Рамзан Кадиров зобов’язався перед президентом Росії Володимиром Путіним щотижня відправляти для участі у війні в Україні щонайменше 200 чеченських "добровольців".

Чеченські правозахисні організації і блогери повідомляють, що жителів республіки викрадають для відправки "добровольцями" на війну проти України.

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