Росіяни підуть з Міжнародної космічної станції. Назавжди

"Роскосмос" ухвалив рішення вийти з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС). Це станеться після 2024 року. Росіяни хочуть створити свою власну орбітальну станцію.

Про це заявив новопризначений голова "Роскосмосу" Юрій Борисов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, всі свої зобов'язання ми виконаємо перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято", - сказав Борисов у доповіді президенту РФ Володимиру Путіну.

Він також заявив, до цього часу "Роскосмос" почне формувати російську орбітальну станцію.

У червні попередній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявляв, що РФ може продовжити роботу на МКС після 2024 року лише якщо США скасують всі санкції проти російської космічної галузі.

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