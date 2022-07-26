Польські дипломати не відвідуватимуть заходи з учасниками з РФ і Білорусі, - заступник глави МЗС Яблонський

Польські дипломати не братимуть участі у зустрічах, на яких присутні представники Росії чи Білорусі.

Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.

Він підкреслив, що Росія має бути максимально ізольована від усіх міжнародних форумів і форматів.

"Росія сьогодні не нормальний партнер, це агресор, який порушує міжнародне право", - додав Яблонський.

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