Польські дипломати не відвідуватимуть заходи з учасниками з РФ і Білорусі, - заступник глави МЗС Яблонський
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Польські дипломати не братимуть участі у зустрічах, на яких присутні представники Росії чи Білорусі.
Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.
Він підкреслив, що Росія має бути максимально ізольована від усіх міжнародних форумів і форматів.
"Росія сьогодні не нормальний партнер, це агресор, який порушує міжнародне право", - додав Яблонський.