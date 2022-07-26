Україна ще не отримала далекобійних систем ППО, - речник Повітряних сил Ігнат

Показник збиття ворожих ракет покращився завдяки людському фактору, а не через отримання далекобійних систем протиповітряної оборони.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ сказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навченість особового складу ППО ЗСУ значно підвищилась, тому і покращився показник збиття ракет.

"Активність досягається завдяки людському фактору, основою не є постачання озброєння. Тому що, на жаль, ми ще не отримали тих важливих озброєнь, про які ми мріємо, це - далекобійні системи ППО, а також середньої дальності", - сказав Ігнат.

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Він уточнив, що ЗСУ поки мають поставки від партнерів переносних зенітних ракетних комплексів різних типів, які теж ефективно працюють, зокрема, при влучанні у літаки та гелікоптери.

Речник додав, що раніше у світі не було такого масованого ракетного удару, як по нашій території, тому знадобився час для навчання. Крім того, є ракети, які важко збивати. Це ракети Х-22, Х-21, "Искандер", "Точка-У", які мають надзвичайно великі швидкості.

Нагадаємо, наразі РФ найчастіше завдає ударів ракетами радянського виробництва, судячи з усього, економлячи дорогі снаряди типу "Калібр", Ха-101 та "Искандер", щоб і надалі загрожувати ними всьому світу.