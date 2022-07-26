Білий дім готовий надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможе, - конгресмен
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сміт розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". За його словами, наразі йдеться про 25-30 ракетних установок залпового вогню.
"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню", – сказав він.
Сміт пояснив, що це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS з Великої Британії та інших.
"Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Хоча 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, але ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога настільки багато артилерії і ракет для цих систем, наскільки це можливо", – уточнив він.
Голова комітету збройних сил Палати представників США додав, що він дуже просуває ідею надати дальнобійної ракети. За його словами, чим більша дальність, тим краще.
"Тому що у цій війні той, хто може бачити на більші відстані і може стріляти на більші відстані, матиме кращу позицію", – уточнив він.
Сміт наголосив, що установки HIMARS з дальністю від 30 до 50 кілометрів гарно себе зарекомендували на фронті, але якби вони мали ще більшу дальність, росіянам було б складніше сховати своє обладнання.
"Ми вже бачимо, що вони посувають його трохи далі вглиб. Тож я думаю, ми маємо надати і ракети великої дальності. І делегація, з якою я прибув, а це двопартійна делегація з комітету збройних сил Палати представників США, повністю солідарна у цьому питанні. Всі п’ять членів делегації виступають за надання ракет більшої дальності. І ми продовжимо адвокатувати це", – резюмував він.
Варто зазначити, що Збройні сили України знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою реактивних систем HIMARS, поставлених США. Завдяки цьому логістичні ланцюжки противника порушені.