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Білий дім готовий надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможе, - конгресмен

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Голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Білий дім готовий надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможе. Він також зазначив, що представники обох палат Конгресу США виступають за передання Україні ракет 300 км дальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сміт розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". За його словами, наразі  йдеться про 25-30 ракетних установок залпового вогню.

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню", – сказав він.

Сміт пояснив, що це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS з Великої Британії та інших.

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"Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Хоча 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, але ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога настільки багато артилерії і ракет для цих систем, наскільки це можливо", – уточнив він.

Голова комітету збройних сил Палати представників США додав, що він дуже просуває ідею надати дальнобійної ракети. За його словами, чим більша дальність, тим краще.

"Тому що у цій війні той, хто може бачити на більші відстані і може стріляти на більші відстані, матиме кращу позицію", – уточнив він.

Сміт наголосив, що установки HIMARS з дальністю від 30 до 50 кілометрів гарно себе зарекомендували на фронті, але якби вони мали ще більшу дальність, росіянам було б складніше сховати своє обладнання.

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"Ми вже бачимо, що вони посувають його трохи далі вглиб. Тож я думаю, ми маємо надати і ракети великої дальності. І делегація, з якою я прибув, а це двопартійна делегація з комітету збройних сил Палати представників США, повністю солідарна у цьому питанні. Всі п’ять членів делегації виступають за надання ракет більшої дальності. І ми продовжимо адвокатувати це", – резюмував він.

Варто зазначити, що Збройні сили України знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою реактивних систем HIMARS, поставлених США. Завдяки цьому логістичні ланцюжки противника порушені.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Лаур
    " В українців усе ще надто мало передових реактивних систем залпового вогню й артилерійських установок. Насправді, це не питання, а проблема, яку кілька українських знайомих попросили мене вирішити. Це тема найпотужнішої російської зброї за останні чотири місяці: комбінації БПЛА Орлан-10 і самохідних гаубиць МСТА-С калібру 152 мм.

    Не чули про це? Ну, до певної міри: нічого дивного. Багато про це говорять лише в Україні. Уже близько двох місяців його обговорюють численні місцеві військові експерти. Але українською мовою. Тому, а потім через те, що це «погані новини», «недостатньо чіпляють», «надто технічні», та й узагалі «не сюжет» для західних ЗМІ, це питання цілковито ігнороване на Заході.

    Безперечно, усі можливі експерти пояснюватимуть вам, як на полях битв цієї війни домінує російська артилерія. Ніхто не має наміру розповідати подробиці, за рахунок чого вона домінує.

    Факт: Відтоді, як ЗС РФ пішли з півночі України та зосередилися на Донбасі та Херсоні, а також, оскільки вони ходять у лобові атаки, росіяни задіюють велику кількість БПЛА Орлан-10 для розвідки. Своєю чергою, вони пов'язані зі своєю артилерією за допомогою так званої «автоматичної системи тактичного управління». Останній, що отримав назву USS TZ, по суті дуже схожий на український ПТРК Кропива.

    Справа в тому, що, на відміну від перших двох-трьох місяців війни, росіяни тим часом «клепають» безпілотники Орлан-10 у величезних кількостях. Їх виробляють із комерційних частин, які легко отримати від Заходу та Китаю. Вони розміщують їх у великих концентраціях над відносно обмеженими бойовими зонами, аби засікти, зокрема, українську артилерію.

    По-перше, вони фактично не мають засобів протидії Орланам-10. Звичайно, переносні ЗРК - Martlet, Stinger або Стріла - ефективні, але їх просто не вистачає. Легкі зенітні установки мають дуже малу дальність (в основному Орлани-10 літають вище досяжної висоти 1000−1500 метрів), та й мало їх.

    По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.

    Зверніть увагу: мало того, що українці не мають засобів протидіяти цій комбінації, їх немає і в НАТО. Звичайно, НАТО спробує протистояти за допомогою систем радіоелектронної боротьби, «антидронова рушниця» тощо, але цього буде просто недостатньо - через величезну кількість Орланів-10 і російські гармати.

    Цю проблему слід терміново вирішувати. Мало того, що українцям потрібно багато артилерії та багато систем радіоелектронної боротьби, але й усьому НАТО потрібно закрити бодай питання з Орлан-10. Оскільки я маю сумнів, що хтось зможе прилаштувати зенітну установку калібру 57−60 мм ( бо це забезпечить дальність, достатню для боротьби з Орланами, що летять на висоті 2−3 км) на платформу розміром із Toyota Hilux (тому що для боротьби з Орланом-10 потрібна платформа, яка може рухатися з великою швидкістю, а гармата калібру 57−60 мм занадто велика і важка) - найближчим часом, і то в скільки завгодно достатній кількості… це означає, що не тільки українцям, але й усьому Заходу потрібне інше рішення і негайно!!!"
  • Вася Шевченко f77d76ba
    українські воїни зробили чудову рекламу цьому чудовому озброєнню (яке по великому рахунку і не потребувало окремої реклами))) та все ж таки!!! тепер всі хто має бажання замовляють собі такі іграшки)))
    дякуємо за кожний HIMARS !!!
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    США, не залишайте Україну сам на сам з Зеленськими-дермаками.. це в інтересах усіЄї Цивілізації, як би пафосно це не лунало..(
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