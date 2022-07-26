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Рашисти стягнули багато ППО на окуповані території, ЗСУ знають місце їх розташування, - Повітряні сили

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Російські загарбники зосередили на тимчасово окупованих територіях дуже багато систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Мають дуже багато засобів ППО окупанти, на жаль. На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків". Це Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Вже на окупованих територіях", - сказав він.

За словами Ігната, ЗСУ володіють інформацією про розташування цих комплексів.

"У нас працює розвідка, ми знаємо, де вони є, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам", - додав речник командування Повітряних сил.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    Це дуже добре, що знають і заходів вживають і навіть дозволили собі нам про це розповісти.
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Головне це те що: ЗНАЄМО🤗
  • Остап Покотило
    Якщо , ЗСУ знають місце їх розташування, значить хаймерси їм у поміч!
    Бажаю успіху нашим бійцям!
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