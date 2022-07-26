Рашисти стягнули багато ППО на окуповані території, ЗСУ знають місце їх розташування, - Повітряні сили

Російські загарбники зосередили на тимчасово окупованих територіях дуже багато систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Мають дуже багато засобів ППО окупанти, на жаль. На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків". Це Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Вже на окупованих територіях", - сказав він.

За словами Ігната, ЗСУ володіють інформацією про розташування цих комплексів.

"У нас працює розвідка, ми знаємо, де вони є, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам", - додав речник командування Повітряних сил.

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