Львівські зенітники з лютого збили 8 ворожих БПЛА та 32 крилаті ракети рашистів

Зенітний ракетний полк ім. Івана Виговського Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищив понад 40 повітряних цілей.

Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

З 24 лютого на рахунку військових зенітного ракетного полку ім. Івана Виговського вже 8 російських безпілотників та 32 крилаті ракети та тисячі врятованих життів українців.

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"Сьогодні жоден з регіонів України не може вважатися безпечним. Ракети російських окупантів можуть дістати не лише до Львова, а й до самого краю Західної Європи. Для всієї країни західна Україна стала своєрідним логістичним та гуманітарним хабом, а це – як кістка в горлі окупантів. На сторожі кожного регіону – протиповітряна оборона! Це винищувальне та зенітне ракетне прикриття важливих державних та військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.