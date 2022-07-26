Потрібен захист НАТО, щоб зернова угода спрацювала, - The Guardian

Перед вихідними було підписано угоду, яка б дозволила розблокувати експорт зерна з трьох портів України. І це пом’якшило б глобальну продовольчу кризу. Але перш ніж чорнила висохли, російська армія завдала ракетний удар по порту Одеси, де якраз готувалися до відновлення експорту.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Це однозначно поведінка деспота, якому світ не може довіряти. Однак, це також може бути вчинком з відчаю. Голова MI6 Річард Мур сказав на конференції з безпеки в США минулого тижня, що російська армія от-от "вичерпає себе", - зазначає експерт з питань хімічної і біологічної зброї Коледжу Магдалини в Кембриджському університеті Хаміш де Бреттон-Гордон.

Як зазначається, Путін підійшов до війни з Україною так, ніби це була танкова битва часів Другої світової війни. І не дивно, що його тактики в дусі 20 століття не вистояли проти зброї 21-го. Але російський досвід в Сирії свідчить, що коли традиційні засоби не працюють, Путін швидко звертається до нетрадиційних. В Сирії це означало початок бомбардування лікарень і шкіл, блокування допомоги і застосування хімічної зброї. В Україні ще один російський воєнний злочин відбувається у всіх на очах, навіть після підписання зернової угоди. Це перетворення на зброю продовольства і пального. Якщо дозволити цьому статися, до застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї залишиться зробити лише невеликий крок. Тим більше, що Росія вже всім цим погрожувала.

Перетворення продовольства в зброю вже змусило ціни зрости. Через це мільйони бідних людей в Африці і Азії опинилися під загрозою голодної смерті. Зернова угода, укласти яку допомогла одна з країн НАТО, а саме Туреччина, повинна допомогти поставити продовольство з України в ці країни. Але до будь-яких гарантії безпеки для кораблів, які будуть везти харчі, особливо після російського удару по Одесі у вихідні, потрібно ставитися скептично.

"Щойно ці судна вийдуть у міжнародні води з боку Одеси, вони повинні одразу ж потрапити під захист винищувачів НАТО. Російські ВПС показали, що вони навіть не рівня старим українським літакам. І вони точно не зможуть стати загрозою для передових винищувачів НАТО", - пише автор.

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Угода також знімає з Росії певні санкції, дозволяючи їй отримати великі доходи від продажу власного зерна і мінеральних добрив на міжнародних ринках. Це, звісно ж, допоможе Путіну відбудувати свою розбиту армію. Війна в Україні також стала однією з причин зростання інфляції у Великій Британії й інших країнах.

"Тому допомогти Україні перемогти Росію - це найшвидший спосіб повернути економіку до норми. Якщо це означає, що потрібно відправити війська, кораблі чи літаки, нехай так і буде, якщо це допоможе гарантувати, що воєнні злочини Путіна в Україні не вплинуть також на нужденних людей по всьому світі. Російські війська скоїли багато воєнних злочинів в Україні. І ООН, здається, не може або не хоче діяти. Тому НАТО повинен це зробити", - вважає автор.

В Україні, як і в Сирії, Путін, схоже, плювати хотів на колективну шкоду чи правила ведення війни. Він розглядає знищення цивільних як найшвидший шлях до стратегічної перемоги. На жаль для нього, український народ продемонстрував, що готовий дати відсіч агресору. НАТО повинен продемонструвати таку ж сміливість і підтримувати Україну до кінця.