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Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі. На порядку денному - ситуація щодо України та "продуктова угода"

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ердоган,путін
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня планує здійснити офіційний візит до Сочі (РФ), де зустрінеться із російським колегою Володимиром Путіним. "Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Як зазначає турецьке державне телебачення, Ердоган їде до РФ, щоб обговорити з Путіним ситуацію щодо України та "продуктову угоду".

Цю інформацію наразі підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Amber
    Ердогану сподобалось купувати у кацапів крадене наше зерно за безцінь 😠
  • 133133
    так ******* по детям Эрдогана из кацапской подводной дизельной лодки и сразу могги вправятся
  • 133133
    и ****, никакого зерна не захочется
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