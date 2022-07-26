Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі. На порядку денному - ситуація щодо України та "продуктова угода"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня планує здійснити офіційний візит до Сочі (РФ), де зустрінеться із російським колегою Володимиром Путіним. "Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости. Як зазначає турецьке державне телебачення, Ердоган їде до РФ, щоб обговорити з Путіним ситуацію щодо України та "продуктову угоду". Цю інформацію наразі підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков. "Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять. Читайте також: Підхід Заходу до Путіна неправильний, - Ердоган

Автор: Ірина Дашківська