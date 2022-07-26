Є ознаки переходу в позиційну війну, наступальний потенціал ворога знизився, - радник глави МВС Смірнов
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що півтора тижня лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни", - додав Смірнов.
Окупанти не мають потенціалу для наступу через те, що ЗСУ прицільно знищили склади з боєприпасами в тилу російської армії. За попередніми підрахунками, знищено понад 50 складів з боєприпасами, які обладнали росіяни на окупованих територіях.
Уражено прицілими пострілами з артилерії 17 командних пунктів російських військових. Тож наразі окупанти вимушені змінювати логістичні ланцюжки.