Австрія вилучила у "Газпрому" газосховище, яке РФ відмовлялась заповнювати

Австрія вилучила у російського "Газпрому" газосховище Гайдах і передала право на його використання місцевій компанії RAG. Наповнення цього газосховища має початися 1 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами міністра енергетики Леонори Гевсслер, цей крок має допомогти Австрії досягти цільових показників запасів газу на осінь.

Зазначається, що підземне сховище газу Гайдах, яке знаходиться неподалік від Зальцбурга, забрали у російського "Газпрому" за правилом "використовуй або втратиш". Згідно з рішенням уряду, усі сховища газу в Австрії повинні використовуватися. Якщо ж вони не наповнюються систематично, право на зберігання газу в них може бути передане іншим компаніям.

ПСГ Гайдах може зберігати 2,8 млрд кубометрів газу, це найбільше сховище в Австрії. Ним керують кілька операторів, найбільшим із яких була "дочка" російського "Газпрому", компанія GSA. Станом на 24 липня її частина сховища, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, заповнена на 0%.

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На початку липня Гевсслер попереджала, що Австрія забере у "Газпрому" сховище, якщо той не почне його заповнювати. Але російська компанія проігнорувала це, тож тепер її частину ПСГ Гайдах передали для заповнення австрійській RAG Austria.