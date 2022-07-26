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Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий ленд-ліз", - Шмигаль

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газ
Кабінет Міністрів звернувся до Уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу".

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалили звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    Хай краще США нададуть нам в ленд-ліз фахівця на місце Шмигаля!
  • Colt
    Нехай США розберуться куди йде газ українського видобутку.
    То й лендліз не знадобиться, а з десяток падлюк таки сядуть.
  • Ustym Karmaliuk
    Нам потрібна зброя, а не газ. Мертві не мерзнуть.
    Зупиніться красти хоч на час війни і Україні вистачить власного газу!
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