Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий ленд-ліз", - Шмигаль

Кабінет Міністрів звернувся до Уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу".

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалили звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

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