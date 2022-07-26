Верховний Суд підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку"

Суд задовільнив касаційну скаргу "ПриватБанку", скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов'язаній з колишніми власниками "ПриватБанку" компанії Тріантал Інвестментс ЛТД, яка оскаржувала законність націоналізації.

Про це у Facebook повідомив член наглядової ради "ПриватБанку" Роман Сульжик, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно отримав новину що НБУ, МінФін та Приват остаточно перемогли у Верховному Суді у справі проти колишних власників які оскаржували законність націоналізації банку у 2016 року", - розповів Сульжик.

Водночас пресслужба "ПриватБанку" зазначає, що суд "задовільнив касаційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками ПриватБанку компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки ПриватБанку".

"За результатом саме цієї перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 р. та дійшов висновку про необхідність виведення Банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Це остаточне судове рішення по цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку. Ця перемога в суді підтверджує невпинну боротьбу банку за свої права і демонструє можливість дотримання верховенства права в Україні", - йдеться в повідомленні.

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