У Херсоні працівницю дитсадочка призначили керівницею окупаційного "управління освіти", - ОВА

На Херсонщині дві колаборантки зголосилися працювати в створених окупантами "органах влади".

Про це повідомляють на сторінці Херсонської обласної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Нацполіції України зафіксували чергові злочини, які вчиняються на території окупованої росіянами Херсонщини. Протягом доби відкриті два кримінальні провадження за статтею 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України.

Читайте також: 26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому "ГУ МВД Херсонской области", оголошено підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відомо, що працівниця дитсадочка Херсона погодилася співпрацювати з окупантами. Її призначили на посаду керівника окупаційного "управління освіти".

У Голій Пристані 32-річна громадянка співпрацює з новопризначеною окупаційною владою з лютого. Жінку росіяни працевлаштували в так званій "громадській приймальні військово-цивільної адміністрації міста Гола Пристань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку російського вторгнення відкрито понад тисячу справ за колабораціонізм, - Клименко

Окупаційна влада на Херсонщині готується до нового навчального року за російською програмою. Українських вчителів змушують співпрацювати, однак більшість відмовилися. Окупанти погрожують батькам вилученням дітей та позбавленням батьківських прав, якщо у вересні діти не підуть до школи.