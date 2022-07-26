На Херсонщині російські окупанти відключали зв'язок та інтернет, щоб приховати переміщення техніки, - ОВА

У вівторок на більшій частині території Херсонщини на пів дня зник провідний інтернет та перестали працювати сім-карти загарбників.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на більшій частині Херсонщини на пів дня зник провідний інтернет та перестали працювати сім-карти окупантів. Місцеві повідомляють, що окупанти вимкнули зв’язок, аби приховати пересування своєї техніки", - зазначають в ОВА.

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За інформацією адміністрації, з 30 травня на Херсонщині повністю відсутній мобільний зв’язок, нестабільно працює провідний інтернет, однак трафік іде через росію, тому більшість сервісів без VPN не працюють.

Видання "Мост" зазначає, що станом на 14.40 інтернет у Херсоні почав відновлюватися. Про це також інформують у соцмережах місцеві жителі.