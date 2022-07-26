Путін просив Ердогана відкрити в Росії завод Bayraktar, - CNN Turk

Президент Реджеп Таїп Ердоган нібито сказав колегам на зустрічі вищої партії, що лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі у Тегерані запропонував військову угоду. Зокрема, він захотів створити виробниче підприємство безпілотників Bayraktar в Росії.

Про це повідомили джерела CNN Turk, передає Цензор.НЕТ з посиалнням на УНІАН.

За даними видання, Ердоган розповів на партійній нараді 25 липня, що Путін звернувся до нього під час нещодавньої зустрічі у Тегерані з пропозицією укласти угоду з турецькою фірмою Baykar.

"Путін сказав мені, що хоче працювати з Baykar. Він запропонував створити завод у Росії, як це зробили в ОАЕ", – заявив Ердоган.

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Хоча представник компанії заперечує це, за словами обізнаного джерела, Baykar справді перебуває в процесі створення виробничої лінії в ОАЕ.

Водночас гендиректор Baykar Халук Байрактар заявив, що не буде продавати свої дрони Путіну.

"Між Туреччиною та Україною існують стратегічні відносини, особливо в галузі авіації та космосу. Туреччина підтримує Україну технологіями озброєних безпілотників. Ми нічого в Росію не передавали і не постачали. Ми б ніколи такого не зробили", - наголосив він.