На Херсонщині російські окупанти споруджують понтонну переправу, - ОВА
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На Херсонщині російські загарбники споруджують понтонну переправу через річку Інгулець.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російські окупанти зводять понтонну переправу через річку Інгулець поблизу с. Дар'ївка на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
Сам міст поруч нещодавно був пошкоджений завдяки роботі ЗСУ. Також загарбники розглядають можливість створення понтона біля Антонівського мосту.