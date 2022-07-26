На Херсонщині російські окупанти споруджують понтонну переправу, - ОВА

На Херсонщині російські загарбники споруджують понтонну переправу через річку Інгулець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські окупанти зводять понтонну переправу через річку Інгулець поблизу с. Дар'ївка на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

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Сам міст поруч нещодавно був пошкоджений завдяки роботі ЗСУ. Також загарбники розглядають можливість створення понтона біля Антонівського мосту.