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Зеленський назвав конгресменам критичні терміни звільнення України, - Politico

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зеленський
На думку президента Володимира Зеленського, Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що відвідував Київ та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - сказав конгресмен, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського та інших.

Він зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    вспомнилось вот.......
    "Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
    Виталий Портников.
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Оптиміст ****.
    Вова, відвоювати більше 20% тимчасово окупованих територій (більшість з котрих, до речі, тобою зданих) за 3-6 тижнів - це тобі не **** на фортепіано грати
  • Вал Кочин
    Стратег х&їв.....
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