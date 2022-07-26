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Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко

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рф,армія
Російські загарбники вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з єйська. На зворотнє поїде вкрадене. Організацію перевезень доручили підприємству з орбіти міноборони Росії - ТОВ "Оборонлогистика". Навіть по промо компанії легко побачити, що всі її клієнти - військового напряму. Ніхто вже особливо не ховається. Залучено автовантажний пором "Лаврентій" з портом приписки "Новоросійськ", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що тільки одного порому "Лаврентій" вистачить для перевезення протягом чотирьох годин морем, наприклад, 20 фур боєкомплекту.

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"Окрім того, варто звернути увагу на великий флот цієї "цивільної" компанії. Все в Новоросійську. Але ж ми знаємо, що росіяни вимикають на судах в Азові всі прилади ідентифікації, тому ЩО насправді піде в порт Маріуполь - покаже час. Поки розбудова військово-логістичної бази в порту в стані облаштування", - пояснив радник мера.

Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко 01
Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко 02
Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко 03

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    паром??? паром??? ну хрен с вами нехай будет паром ))))
  • Alexey Prus 9f3d4003
    ну паромов в сводке еще не было...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вопрос первый: зачем цензору банить меня как патриота
    вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
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