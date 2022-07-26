Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з єйська. На зворотнє поїде вкрадене. Організацію перевезень доручили підприємству з орбіти міноборони Росії - ТОВ "Оборонлогистика". Навіть по промо компанії легко побачити, що всі її клієнти - військового напряму. Ніхто вже особливо не ховається. Залучено автовантажний пором "Лаврентій" з портом приписки "Новоросійськ", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що тільки одного порому "Лаврентій" вистачить для перевезення протягом чотирьох годин морем, наприклад, 20 фур боєкомплекту.
"Окрім того, варто звернути увагу на великий флот цієї "цивільної" компанії. Все в Новоросійську. Але ж ми знаємо, що росіяни вимикають на судах в Азові всі прилади ідентифікації, тому ЩО насправді піде в порт Маріуполь - покаже час. Поки розбудова військово-логістичної бази в порту в стані облаштування", - пояснив радник мера.