У Росії, щоб продемонструвати відсутність проблем з комплектуванням армії, проведуть навчання "Схід-2022"
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У Міністерстві оборони РФ повідомили, що на сході Росії з 30 серпня до 5 вересня відбудуться стратегічні командно-штабні навчання "Схід-2022" під керівництвом начальника Генштабу Валерія Герасимова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Крім військ (сил) Східного військового округу до цих маневрів буде залучено частину сил Повітряно-десантних військ, Далекої авіації та Військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших держав", - сказано в повідомленні.
Навчання проведуть на 13 полігонах Східного військового округу.
У Міноборони РФ окремо наголосили, що, незважаючи на проведення "спецоперації в Україні", всі учасники навчань будуть забезпечені "необхідним особовим складом, озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами".