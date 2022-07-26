"Нафтогаз" заявив про дефолт за єврооблігаціями через відмову Кабміну погодити виплати

НАК "Нафтогаз України" попередив про дефолт щодо єврооблігацій через відмову уряду погодити виплати за ними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАК.

"Сьогодні, 26 липня 2022 року, минув термін виплат НАК Нафтогаз власникам єврооблігацій", - йдеться пресрелізі компанії.

У НАК нагадали, що Кабінет Міністрів України 21 липня, діючи як загальні збори акціонерів, зобов'язав посадових осіб компанії погоджувати з ним будь-які угоди щодо єврооблігацій.

В офіційному листі уряду компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики та негативні наслідки для "Нафтогазу" та країни у разі "жорсткого дефолту" щодо них.

За даними НАК, у свою чергу Кабмін не надав посадовим особам компанії дозволу виконати зобов'язання перед власниками єврооблігацій із здійснення необхідних платежів для сплати основної суми та відсотків (за випуском 2022), а також відсотків (за випуском 2024 року).

"Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - резюмується у пресрелізі.

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