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Китай посилив войовничу риторику щодо Тайваню, - Білий дім

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кірбі
Адміністрація президента Байдена констатує, що китайська сторона посилює рівень своєї агресивності в регіоні, у тому числі щодо Тайваню.

Про це заявив у вівторок у Вашингтоні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо, як китайці посилюють свій рівень агресивності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що Сполучені Штати, крім того, "спостерігають посилення войовничої риторики КНР щодо Тайваню", а також збільшення кількості інших заяв, пов’язаних з "фальшивими" територіальними і морськими претензіями.

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"Але я вам скажу, в нашій політиці стосовно Китаю нічого не змінилося. Так само не змінився той факт, що ми продовжимо літати, плавати або діяти в міжнародних водах відповідно до міжнародного права, яке дозволяє робити це", - наголосив представник Білого дому.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Anton Oliinyk
    не бачив щоб самі афганці були проти. тому, що хотіли те й отримали
  • Boruh Zackelberger
    з Тайванєм взагалі інша історія, там поперше США гарантують пряме військове втручання, а по друге, у постачаннях Тайваню задіяні більш новітні військові технології, ніж поставляються нам. Поточна допомога у тому вигляді і темпі, у якому нам її надають достатньо ненапряжна для них.
  • Anton Oliinyk
    будут забрасывать мясом по примеру братушек
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