У війні з Росією Україні потрібна від Заходу витривалість, - Кулеба

У війні з Росією Україні потрібна витривалість Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю France24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна витривалість… Не нам. Ми маємо витривалість. Нам потрібно, щоб європейці і люди на Заході мали витривалість також", - сказав він.

Кулеба також заперечив звʼязок між обігріванням будинків та озброєнням України для європейців, наголосивши, що це два окремі процеси.

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"Ми воюємо. Я не можу навʼязувати якісь думки чи наративи людям, котрі живуть у Європі. Якщо вони вирішать, що безпечніше укласти угоду з путіним, вони можуть це зробити. Правда полягає в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що путін вважатиме це за слабкість і лише посилить тиск", - зауважив міністр.

Глава МЗС застеріг, що після поступок путіну, життєвий лад тих, хто на них пішов, буде зруйновано, тому що російський лідер захоче захопити більше.