Новини

Росія шантажуватиме Європу енергетикою, поки ЄС не припинить підтримку України, – Bloomberg

6 40030
газ,транзит,импорт
Росія не збирається повністю відновлювати постачання газу до Європи, щоб використовувати його як засіб тиску на ЄС, аби той зняв санкції та припинив активну підтримку України.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами джерел видання, публічно Росія стверджує, що скорочення поставок газу до Європи викликане технічними проблеми, як-от відсутністю необхідних документів і обслуговуванням турбін. Але насправді Кремль використовує збої в головному газогоні, яким російський газ постачається до Європи – "Північному потоці", – щоб збільшити політичний тиск на тамтешніх лідерів, аби ті переглянули санкції проти Росії та свою підтримку Києва.

За словами джерел Bloomberg, Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати постачання газу, не даючи країнам Європи отримати достатньо запасів газу для зимового сезону.

Так, одне з джерел стверджує, що "Газпром" проаналізував можливий вплив повної відмови ЄС від російського газу на наступний рік і знайшов способи обмежити фінансовий збиток завдяки різкому зростанню цін і доходів цього року. У приватних розмовах у Кремлі висловлювали здивування, що Владімір Путін не припинив поставки газу раніше, враховуючи запровадження Європою масштабних санкцій проти Росії та постачання зброї Україні.

Дивіться також: Росія веде проти ЄС відверту газову війну. Потрібно бити у відповідь санкціями, - Зеленський. ВIДЕО

Європа є найбільшим експортним ринком Росії для газу: приблизно третина імпорту блакитного палива припадає на РФ. За даними Європейської комісії, припинення поставок до ЄС може призвести до падіння ВВП блоку на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде обмежено.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Наивные) Рашка будет шантажировать энергоносителями Европу в любом случае...
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Alexander Kravchenko
    Україна постійно говорила, що газ - це зброя. І Росія обов'язково скористається нею у самий важкий час для Європи. А вони не вірили! Ну що ж, тепер настав момент істини для Європи, для цінностей Європи, для всього того на чому тримається Європейський Союз.
    Перефразуючи цитату відомого Українця "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все. Якщо обирає свободу, матиме вирощений ним і ніким не відібраний хліб" Ми вже дуже скоро обачимо, що обере Європа.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини