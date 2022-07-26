Росія шантажуватиме Європу енергетикою, поки ЄС не припинить підтримку України, – Bloomberg

Росія не збирається повністю відновлювати постачання газу до Європи, щоб використовувати його як засіб тиску на ЄС, аби той зняв санкції та припинив активну підтримку України.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами джерел видання, публічно Росія стверджує, що скорочення поставок газу до Європи викликане технічними проблеми, як-от відсутністю необхідних документів і обслуговуванням турбін. Але насправді Кремль використовує збої в головному газогоні, яким російський газ постачається до Європи – "Північному потоці", – щоб збільшити політичний тиск на тамтешніх лідерів, аби ті переглянули санкції проти Росії та свою підтримку Києва.

За словами джерел Bloomberg, Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати постачання газу, не даючи країнам Європи отримати достатньо запасів газу для зимового сезону.

Так, одне з джерел стверджує, що "Газпром" проаналізував можливий вплив повної відмови ЄС від російського газу на наступний рік і знайшов способи обмежити фінансовий збиток завдяки різкому зростанню цін і доходів цього року. У приватних розмовах у Кремлі висловлювали здивування, що Владімір Путін не припинив поставки газу раніше, враховуючи запровадження Європою масштабних санкцій проти Росії та постачання зброї Україні.

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Європа є найбільшим експортним ринком Росії для газу: приблизно третина імпорту блакитного палива припадає на РФ. За даними Європейської комісії, припинення поставок до ЄС може призвести до падіння ВВП блоку на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде обмежено.