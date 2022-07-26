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Центр координації експорту зерна з України відкриють завтра у Стамбулі, - міністр оборони Туреччини Акар

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зерно
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у вівторок заявив, що спільний координаційний центр, який відповідатиме за експорт продовольства з України, запрацює у Стамбулі в середу, 27 липня.

Спільний координаційний центр буде відкрито в Національному університеті оборони в Стамбулі, на церемонії відкриття буде присутній і міністр оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що центр буде стежити за всіма переміщеннями суден, які виходять із трьох портів України. Кораблі, які користуватимуться створеним у Чорному морі коридором, у разі потреби перевірятимуть перед проходом через протоки.

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Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Зеленський довів країну до того що нам тепер треба просити у кацапів дозвіл на вивіз зерна
  • Владимир Сухов e5dee246
    У мене склалося враження, що там фахівців з морської логістики поряд не було. Тому виглядає все як марення.
  • Adalet
    В Туреччини є справжній, не лаптєногий, флот. Було б в турків надхнення - могли б зробити кобзона адміралом. Тоді й кацапоцентр Стамбулу не знадобився б, й зерну нічого не загрожувало б
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