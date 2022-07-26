Тимошенко про дефолт "Нафтогазу": Не може компанія вчора показувати 12 млрд прибутку, а сьогодні - бути неплатоспроможною. Готуємо заяви про злочини

"Батьківщина" готується подати до правоохоронних органів заяви про злочини в "Нафтогазі".

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи заяву "Нафтогазу" про дефолт за єврооблігаціями, передає Цензор.НЕТ.

"Що і потрібно було довести: "Нафтогаз" – банкрут!

Багаторічні фінансові маніпуляції всередині найбільшої державної компанії, які "Батьківщина" не втомлювалася викривати, більше несила приховувати.

Сьогодні уряд змушений офіційно визнати дефолт "Нафтогазу". І той факт, що він, уряд, "Нафтогаз" не контролював.

Бо не може компанія вчора показувати 12 мільярдів прибутку, а сьогодні – бути неспроможною розрахуватися за поточними виплатами.

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Питання: а хто ж тоді контролював?

І кому ми завдячуємо необхідністю просити партнерів про "газовий ленд-ліз"? Та готуватися до найскладнішої за час незалежності зими?

Запитань знову більше, аніж відповідей.

Вже завтра наша команда подасть до правоохоронних органів заяви про злочини в "Нафтогазі".

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Суспільство має дізнатися всі подробиці багатомільярдних оборудок, а ділки, які багато років обкрадали народ, мають понести за це найсуворішу відповідальність!" - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, 26 липня "Нафтогаз" заявив про дефолт за єврооблігаціями через відмову Кабміну погодити виплати.