США роблять все, щоб якнайшвидше доставити до України HIMARS, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив українського колегу Олексія Резнікова в тому, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше доставити військове обладнання до України.

"Сьогодні вдень я розмовляв телефоном зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Я запевнив його, що ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити обладнання до України для протидії російській агресії", – заявив Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У пресслужбі Пентагону повідомили, що Остін обговорив із Резніковим підсумки нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн" та поточну безпекову допомогу Україні, зокрема недавнє зобов'язання США надати додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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"Держсекретар Остін запевнив міністра Резнікова в тому, що Сполучені Штати докладають усіх можливих зусиль для доставки обладнання до України. Міністр Резніков також представив оновлену інформацію про ситуацію на місцях. Двоє лідерів домовилися залишатися в тісній координації", – йдеться у повідомленні.