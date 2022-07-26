Фонд "Повернись живим" придбав для ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 вартістю 16,5 млн доларів
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Фонд "Повернись живим" придбав і передав військовим безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16,5 млн доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Фонду.
Наголошується, що мова не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:
- система повітряного зв’язку;
- мобільний комплекс наземного управління;
- наземний термінал передачі даних;
- система розпізнавання "свій-чужий";
- три ударних безпілотники;
- декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
- та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини