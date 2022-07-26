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Фонд "Повернись живим" придбав для ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 вартістю 16,5 млн доларів

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байрактар
Фонд "Повернись живим" придбав і передав військовим безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16,5 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Фонду.

Наголошується, що мова не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:

  • система повітряного зв’язку;
  • мобільний комплекс наземного управління;
  • наземний термінал передачі даних;
  • система розпізнавання "свій-чужий";
  • три ударних безпілотники;
  • декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
  • та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Вдалої охоти.
  • Чайка Київ
    Куди йому тікати? Він токсичний для всього світу. Це в Україні він хузяїн життя.
  • olele
    З Херсону надходить інформація, що HIMARS вдало вполювали Антонівський міст.
    Завтра перевіримо. - А. Цаплієнко https://t.me/Tsaplienko/12277 https://t.me/Tsaplienko/12277

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