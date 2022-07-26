Жодних ознак постачання іранських безпілотників до РФ наразі немає, - Кірбі

У Білого Дому наразі немає інформації про те, що Іран поставив Росії свої безпілотники, про які просив путін.

Про це заявив координатор Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кірбі зазанчив, що в уряду США "немає жодних доказів будь-яких поставок або закупівель іранських безпілотників російським міністерством оборони".

І додав, що сам факт того, що Путін домагався такої угоди, свідчить про те, що "санкції мають ефект".

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Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні. Салліван пізніше заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які рф хоче придбати для використання у війні проти України.

Україна закликала Іран не допомагати окупантам зброєю.