Ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС - загроза для всього світу, - Галущенко

Захоплення росіянами Запорізької АЕС і розміщення там військових підрозділів є проявом ядерного тероризму, що становить проблему не лише для України, а й для всього світу.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі з європейськими колегами заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я привернув увагу (міністрів - ред.) до Запорізької АЕС. Це найбільша українська атомна станція, яка все ще окупована росіянами. Те, що вони там роблять, як вони захопили цю станцію, - це ядерний тероризм. Ми маємо подумати про це. Якщо у 21-му столітті одна країна може поводитися як агресор, і це стосується ядерної безпеки, - це питання не лише між Україною і Росією, - це питання для усього світу", - сказав український урядовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали близько 100 працівників ЗАЕС, близько тисячі - виїхали з Енергодара, - Енергоатом

Своєю чергою єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що Єврокомісія постійно працює з групою регуляторів у сфері ядерної безпеки, а також із МАГАТЕ, щоб забезпечити ядерну безпеку в Україні.

"Це залишається нашим пріоритетом. Ми не маємо забувати про російську безвідповідальну поведінку у цьому сенсі, про порушення міжнародного законодавства", - наголосила вона.