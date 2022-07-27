ЄС не піддасться на газовий шантаж Росії: ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність, - Бербок

Спроба розділити Євросоюз "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше", зазначила голова МЗС Німеччини Бербок.

Європейський Союз не піддасться на "шантаж" Москви після того, як російський "Газпром" оголосив про чергове значне скорочення постачання газу через "Північний потік-1", який з’єднує Росію та Німеччину. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Бербок, Німеччина та ЄС сприймають тактику Росії як чергову спробу розділити блок, яка "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше, і розуміє, необхідність припинити свою залежність від російської енергетики".

"Ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність… від викопної енергії від Росії якомога швидше", – сказала вона.

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Також вона додала, що якщо Росія повністю перекриє "Північний потік-1", "немає жодних сумнівів", що Німеччина продовжить свою політику санкцій проти Москви.