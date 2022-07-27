ЄС не піддасться на газовий шантаж Росії: ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність, - Бербок
Європейський Союз не піддасться на "шантаж" Москви після того, як російський "Газпром" оголосив про чергове значне скорочення постачання газу через "Північний потік-1", який з’єднує Росію та Німеччину. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За словами Бербок, Німеччина та ЄС сприймають тактику Росії як чергову спробу розділити блок, яка "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше, і розуміє, необхідність припинити свою залежність від російської енергетики".
"Ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність… від викопної енергії від Росії якомога швидше", – сказала вона.
Також вона додала, що якщо Росія повністю перекриє "Північний потік-1", "немає жодних сумнівів", що Німеччина продовжить свою політику санкцій проти Москви.