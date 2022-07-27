Українська ГТС здатна повністю компенсувати потужності "Північного потоку", - Галущенко

Україна навіть в умовах війни, яку неспровоковано розв’язала Росія, дотримується власних міжнародних зобов’язань із транспортування російського газу. При цьому українська ГТС здатна забезпечити транзит усього обсягу газу, що Росія транспортує через "Північний потік 1"

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі з міністрами енергетики країн ЄС заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українська газотранспортна система може гарантувати транспортування обсягів газу, які повністю покриватимуть обсяги "Північного потоку -1". Навіть в умовах війни, ми забезпечуємо безпеку та безпечність для обсягів газу, що надходять до українських трубопроводів. Таким було зобов’язання перед нашими європейськими партнерами та перед європейськими компаніями. Ми їх виконали. Тому що ми знаємо, що таке зобов’язання у міжнародних стосунках та у міжнародному праві", - наголосив Герман Галущенко.

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Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. 25 липня "Газпром" заявив, що зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності, тобто до 33 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.