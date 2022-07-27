Новини

Українська ГТС здатна повністю компенсувати потужності "Північного потоку", - Галущенко

1 92011
гтс
Україна навіть в умовах війни, яку неспровоковано розв’язала Росія, дотримується власних міжнародних зобов’язань із транспортування російського газу. При цьому українська ГТС здатна забезпечити транзит усього обсягу газу, що Росія транспортує через "Північний потік 1"

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі з міністрами енергетики країн ЄС заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українська газотранспортна система може гарантувати транспортування обсягів газу, які повністю покриватимуть обсяги "Північного потоку -1". Навіть в умовах війни, ми забезпечуємо безпеку та безпечність для обсягів газу, що надходять до українських трубопроводів. Таким було зобов’язання перед нашими європейськими партнерами та перед європейськими компаніями. Ми їх виконали. Тому що ми знаємо, що таке зобов’язання у міжнародних стосунках та у міжнародному праві", - наголосив Герман Галущенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму, – Оператор ГТС

Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. 25 липня "Газпром" заявив, що зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності, тобто до 33 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Існує така річ як міжнародні зобов'язання, яких Україна неухильно дотримується, на відміну від неадекватного мордору.
  • Oleksandr Onys
    росія веде війну на знищення української нації, Україна транспортує російський газ. Не вкладається в голові, скільки разів не повторюй
  • Timur Sadikov
    Вони у паралельному світі,де крім грошей більш нічого,ні війни,ні каліцтв,ні смерті,як таке можливо взагалі говорити, здохни падло ******.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини