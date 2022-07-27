Україна і Тайвань будуть темами розмови Байдена і Сі Цзіньпіна, - Білий дім

Темами запланованої на цьому тижні телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном стануть напруженість навколо Тайваню та вторгнення Росії до України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначив Кірбі, окрім Тайваю та війни в Україні лідери США та Китаю обговорять управління економічною конкуренцією між двома країнами.

Це буде п'ята телефонна розмова Байдена і Сі, і вона відбудеться після того, як Китай направив адміністрації президента США попередження про неприпустимість можливого візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, що демократично керується, але Пекін називає його своєю територією.

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"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще долати конкуренцію між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", – перерахував Кірбі теми обговорення лідерів.

Зазначається, що адміністрація Байдена обговорює питання про те, чи варто підняти деякі тарифи на китайські товари, щоб стимулювати економіку США, але Кірбі сказав, що до розмови лідерів цього рішення не очікується.