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"Жест доброї волі": на Херсонщині російські окупанти атакували самі себе гелікоптерами, а потім збили свій Ка-52, - Генштаб ЗСУ

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ка-52
26 липня російські окупанти дружнім вогнем обстріляли власні позиції, а потім знищили власний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.

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Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль..." - йдеться у повідомленні.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Им надоела статистика, где только ЗСУ сбивает Ка-52.
  • Вячеслав 43a0ae0b
    "научились" все-таки воевать кацапы - "молодцi" - дай бог здоровья всем погибшим за новороссию
  • Константин Чернышев
    Як це по руські "бій своїх - щоб украінці лякались!" Лякайте нас більше і якісніше.
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