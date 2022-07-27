"Жест доброї волі": на Херсонщині російські окупанти атакували самі себе гелікоптерами, а потім збили свій Ка-52, - Генштаб ЗСУ
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26 липня російські окупанти дружнім вогнем обстріляли власні позиції, а потім знищили власний гелікоптер Ка-52.
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.
Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль..." - йдеться у повідомленні.