Євросоюз дав позитивну оцінку виконанню Києвом Угоди про асоціацію: Україна показала суттєвий прогрес у проведенні реформ, - звіт Єврокомісії

Європейський Союз опублікував щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому зазначає, що попри труднощі проведені реформи дозволяють Україні впевнено вступити в новий етап євроінтеграції.

Документ оприлюднила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

У звіті перерахували основні досягнення України:

у сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією відбулося кілька позитивних змін. Було ухвалено ключові закони, спрямовані на реформування Вищої ради правосуддя та відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також закон про НАБУ, який встановлює необхідну правову базу для роботи органу, і закон про захист викривачів корупції. Питання реформи Конституційного суду досі не вирішено, не закінчено процес відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; уряд України ухвалив нову стратегію реформування державного управління відповідно до європейських стандартів і принципів Організації економічного співробітництва та розвитку, а також відновив прийняття на держслужбу на основі заслуг; втручання уряду України в управління НАК Нафтогаз викликало стурбованість щодо ефективності реформи корпоративного управління держпідприємствами;



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фінансовий сектор України залишався з профіцитом, попри пандемію COVID-19, але події в Нацбанку викликали занепокоєння щодо незалежності банку та системи банківського моніторингу; ринок електроенергії в Україні продовжував функціонувати з деякими ознаками деформації та ринкових маніпуляцій. Пріоритетом було підключення до континентально-європейської енергосистеми, яке відбулося 16 березня 2022 року; у сфері екологічних реформ у 2021 році було досягнуто незначного прогресу, але Україна ухвалила та представила свій внесок до Паризької угоди та ухвалила Стратегію адаптації до змін клімату, розпочався діалог України та ЄС з приводу "зеленої" трансформації нашої країни та Європейського зеленого курсу; Україна продовжує досягати значних успіхів у галузі цифрової трансформації та ухвалила закон про регулювання у сферах телекомунікацій — важливий крок для приведення законодавства у відповідність до нормативно-правової бази країн ЄС.

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в її комплексній програмі реформ", — запевнили в Єврокомісії.

Звіт охоплює період з 1 грудня 2020 року та до початку військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"Попри виклики, зокрема з боку Росії, Україна зробила важливі кроки для реалізації угоди про асоціацію. Реформи, проведені на сьогодні в цих рамках, дозволяють Україні впевнено розпочати новий етап своїх відносин з ЄС після рішення Євроради про статус України як країни-кандидата", – заявив у зв'язку з публікацією звіту голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише ЛігаБізнесІнформ.

На думку комісара з питань сусідства та розширення ЄС Олівера Варгеї, "Україні необхідно продовжувати реформи, особливо у галузі правосуддя, верховенства закону, боротьби з корупцією та основних прав".

Він вказує на необхідність ухвалення та практичної реалізації законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного суду, ухвалення стратегічного плану реформ правоохоронного сектору, завершення реформи правової бази про національні меншини та прийняття ефективних механізмів її реалізації.

"ЄС продовжуватиме підтримувати Україну на її європейському шляху", – заявив Варгеї.