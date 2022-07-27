ЗСУ звільнили Андріївку на Херсонщині та ліквідували майже 90 росіян

На південних рубежах захисту українські захисники зачистили звільнену Андріївку та виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено 4 опорні пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.

"Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" - йдеться в повідомленні.

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Підтверджені втрати ворога становлять: 89 загарбників, танк Т-62, самохідна гаубиця "Мста-C" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сани", 2 одиниці броньованої і 6 - автомобільної техніки, а в Білогірці знищений склад ворожих боєприпасів.