Новини

Зеленський: Ми будемо бити у відповідь на удари росіян

19 30090
зеленський
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що на удари росіян по українських містах обов'язково буде "відповідь".

Про це він сказав у відеозверненні ввечері 26 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що 26 липня окупанти знову вдарили ракетами по Одеській області.

"Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...

І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський назвав конгресменам критичні терміни звільнення України, - Politico

Він додав що окупантам не минеться так просто постійний терор.

"Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться", - наголосив президент.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • krot_lub
    Асфальтом?
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Да, ответственный. За односторонний отвод войск, за срыв гособоронзаказа, за вагнергейт, за срыв своевременной вакцинации. Лично ответственный за кремлевского агента Ермака. За суды над патриотами и ветеранами войны. Еще продолжать?
  • Garry Grant
    Что значит "если бы.." Война случилась в 2014 году. Тем не менее до последнего ложили асфальт в ущерб обороноспособности страны. Так что не надо ля-ля.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини