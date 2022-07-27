Зеленський: Ми будемо бити у відповідь на удари росіян

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що на удари росіян по українських містах обов'язково буде "відповідь".

Про це він сказав у відеозверненні ввечері 26 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що 26 липня окупанти знову вдарили ракетами по Одеській області.

"Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...

І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони", - сказав Зеленський.

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Він додав що окупантам не минеться так просто постійний терор.

"Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться", - наголосив президент.