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Росіяни перед "референдумами" хочуть захопити якомога більшу територію України, - ISW

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Окупанти хочуть захопити якомога більше українських територій перед тим, як проводити незаконні "референдуми" про "включення" загарбаного до складу РФ.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупаційне "керівництво" продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території. Так, 25 липня заступник "міністра інформації" так званої "ДНР" Данило Безсонов заявив, що фейкова "республіка" розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські і західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях в першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

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При цьому в ISW вважають, що російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Окупаційне "керівництво" оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій.

  • Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.

  • Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов'янськ.

  • Окупанти здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.

  • Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і здійснили обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

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  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах в Херсонській області.

  • Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.

  • Джерела інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля з приводу анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    А что им дает тот референдум, ну проведут и что, ну включат в состав московии и что?

    Все равно это Украина и украинцы будут биться за свои дома, своих людей в оккупации.
  • Nikolai Chizhevsky
    може хватить хотелки окупантів те що вони хочуть нахрена ви взагалі говорите про цей абсурд з реферндумами і піарите як щось важливе ***** лякало навесні ядерною зброею і все літо якщо будуть навіть поставки зброї як бачимо хаймарси жарять орків і ***** мовчить то ссикло тільки лякати вміе може окупант на окупованій землі реферндуми без дозволу Київа? ні в їх головах вони можуть приеднати Київ просто указом або аляску та що сратись і скласти зброю? забудьте про анексию Крима легка прогулянка такого не буде тоді і натяку не було на звільнененя чи навіть на спробу зараз їде активна фаза і стоїть доля країни про існування робіть хоть десять референдумів у зсу нема іншого вихода як звільняти окуповане і Крим також
  • Amber
    Кремлівський вилупок просто йо@нутий , як казав колись Борис Немцов

    Ну для чого кацапам наші , розбиті вщент , територіі , щоб було ?
    ІДІОТИ кончені і мразь !

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