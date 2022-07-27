Кордон Польщі з 24 лютого перетнули понад 5 млн українців, - польські прикордонники

Від початку повномасштабного вторгнення РФ україно-польський кордон перетнули понад 5 млн осіб.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Від 24 лютого прикордонники у пунктах пропуску у напрямку з України до Польщі перевірили 5 млн 36 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, кордон за цей час перетнули понад 3,1 млн осіб.

Зазначається, що 25 липня кордон у напрямку Польщі перетнули 21 тис. людей, у бік України - 24,2 тис.

Також читайте: Статус внутрішньо переміщених осіб отримали вже 4,5 мільйона українців

За різними оцінками, на території Польщі зараз може перебувати близько 3,5 млн громадян України.