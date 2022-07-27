США про призначення генпрокурора України: Війна - загроза ззовні, корупція - зсередини. Треба боротися

Україна має продовжувати боротьбу з корупцією, попри те, що вона мусить вести війну проти країни-агресора Росії.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Таким чином він відповів на запитання про звільнення та необхідність призначення нового генерального прокурора України.

Представник Держдепу підкреслив, що крім зовнішньої загрози, з якою Україна стикається з боку Росії, Україна, як і багато інших урядів у всьому світі, продовжує стикатися з іншою загрозою своєму довгостроковому успіху як суверенній, незалежній, демократичній та процвітаючій державі, а саме - з корупцією.

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"З корупцією треба боротися, навіть коли Україна захищається від агресивної війни Росії. Війна Росії проти України є зовнішньою загрозою, але корупція є внутрішньою загрозою. Загроза, яку представляє корупція, може роз'їдати демократію, суверенітет і свободи, які народ України так відчайдушно хоче зберегти", - заявив Прайс.

Він зазначив, що США підтримують Україну, надаючи допомогу у забезпеченні безпеки, а також підтримуватимуть постійні зусилля в Україні щодо підвищення прозорості, зміцнення демократичних інститутів, незалежної антикорупційної інфраструктури та верховенства закону за одночасного підвищення стійкості до корупції.

"Що стосується генпрокурора, то ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Ми приєднуємося до народу України та наголошуємо на важливості прозорого призначення висококваліфікованого і дійсно незалежного наступника на посаді генерального прокурора", - сказав представник Держдепу США.

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Він нагадав, що незалежність та неупередженість генпрокурора життєво важливі для забезпечення сумлінності зусиль щодо притягнення до відповідальності в Україні.

"Судова система має бути справедливою, неупередженою та незалежною, щоб забезпечити правосуддя як потерпілим, так і обвинуваченим", - сказав Прайс.

Він назвав обнадійливою ознакою затвердження комісією детектива НАБУ Олександра Клименка переможцем конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прайс висловив сподівання, що цей імпульс збережеться і для обрання незалежного генпрокурора, який відповідає високим стандартам професійної етики та особистої чесності.

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