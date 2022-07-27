Рідні понад сотні військових РФ, які зникли в Україні, звернулися до Путіна

Понад 100 сімей російських військовослужбовців звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою знайти своїх синів, чоловіків та братів, які перебувають у зоні бойових дій в Україні.

Про це пише видання "Север.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

""Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ більше п'яти місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що у них постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) - так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає", - йдеться у листі, який батьки та дружини особисто передали до приймальні адміністрацію президента РФ 26 липня.

Також вони вимагають зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. І хочуть, щоб Путін призначив у кожен регіон Росії свого представника, який звітував би перед родичами зниклих без вісті про роботу з пошуку їхніх близьких.

Під зверненням стоять підписи 106 людей - по одній людині від родини.

Вимоги припинити війну в Україні в документі немає.

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Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони Росії лише двічі звітувало про втрати. За офіційними даними станом на 25 березня, в Україні загинув 1351 військовослужбовців. Про поранених та зниклих безвісті тоді не повідомляли. За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого ліквідовано вже 39 870 рашистів.