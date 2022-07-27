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Окупанти перекрили рух Антонівським мостом у Херсоні після ударів ЗСУ

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міст,антонівський
Окупаційна адміністрація Херсонщини перекрила рух Антонівським мостом, біля якого напередодні ввечері було чутно вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Про перекриття руху повідомив окупаційний "заступник голови адміністрації області".

За його словами, опори та перекриття мосту не ушкоджені. Але постраждало покриття.

Він також сказав, що перекриття руху нібито "не вплине на життя мирних громадян: військовими створені переправи, понтонні мости".

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Ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні Сили України.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А дехто вже задумався валити в бік Криму пока не пізно, бо наші військові похитеньку йдуть, щоб запитати у кацапа, що він забувся у Херсоні. Калаборанти не сплять уже другу ніч, переживають, що погарячкували, коли відкрито перейшли на бік ворога. Здохните разом з кацапом!
  • vitaliymkua
  • rofs
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