Ворог завдав ударів по двох районах Харкова. Біля Чепіля окупанти вивчали побудову нашої оборони, українські військові їх знешкодили, - Синєгубов

Росіяни зранку 27 липня завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова. Попередньо - постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 8 автомобілів.

"У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає", - інформує Синєгубов.

Також, за його словами, протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

Після 5 години ранку в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.

У Харківському районі після 20 години в с. Циркуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку.

Після 21 години в Дергачівській громаді внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль.

"У Богодухівському районі в смт Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає", - розповідає Синєгубов про ситуацію в регіоні.

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Він також нагадує, що бої з окупантами на Харківщині тривають.

"Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни завдавали ударів по Харкову, Чугуєву, Шевелівці, Краснопіллю. За допомогою понтонних переправ загарбники намагаються покращити свою логістику. Ворог намагався розкрити побудову оборони українських військ в районі населеного пункту Чепіль - українські військові знешкодили окупантів", - резюмує Синєгубов.