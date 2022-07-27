Джонсон може спробувати стати генсеком НАТО. Макрон буде проти, - Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може спробувати стати новим генеральним секретарем НАТО після того, як чинний генсек організації Єнс Столтенберг у вересні 2023 року піде у відставку.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Джонсон залишить посаду прем'єра Британії 6 вересня, після чого, як зазначає видання, "зможе деякий час перезарядити свої батареї".

Британський кандидат уже давно розглядався на посаду генсека НАТО через недовіру США до діячів Євросоюзу, які очолюють Альянс, вважають журналісти.

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Британський парламентар Річард Дракс заявив, що підтримає Джонсона на цій посаді.

"Будь-який видатний британець був би чудовим вибором. Якщо це дійсно те, що Борис Джонсон хоче зробити, я, звичайно, підтримаю це", - сказав політик.

Депутат Марк Франсуа заявив, що люди, ймовірно, будуть сперечатися про спадщину Джонсона протягом багатьох років, але одна річ, яка безперечна, - це його абсолютна непохитна підтримка України.

"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського щодо рекомендації", - сказав Франсуа.

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Водночас колишній командувач британської армії лорд Даннатт вважає, що не підтримував би кандидатуру Джонсона через характер останнього.

"Безперечно, він зробив багато хорошого, і наша повна підтримка України просто фантастична. Але я боюся, що це особисті речі, відсутність чесності, відсутність довіри. Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародній арені для нових глузувань. Він ганьба нації", - сказав Даннатт.

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Неназваний чиновник Міноборони Великобританії також заявив, що швидше за все президент Франції Емманюель Макрон накладе вето на спробу Джонсона стати генсеком НАТО, оскільки рішення в Альянсі приймаються одноголосно.