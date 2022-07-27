Зеленський пропонує Раді призначити нардепа Костіна генпрокурором, - проєкт постанови
Ініційований цей проєкт президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Документ зареєстровано у ВР 27 липня. Проєкт постанови направлено на розгляд комітету та керівництва ВР.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.