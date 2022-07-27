Зеленський пропонує Раді призначити нардепа Костіна генпрокурором, - проєкт постанови

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Ініційований цей проєкт президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Документ зареєстровано у ВР 27 липня. Проєкт постанови направлено на розгляд комітету та керівництва ВР.

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Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.